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بكتيريا تهدد أرواح 400 آلاف كندي بحلول 2050

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الجيش الكندي
الجيش الكندي

المصريون ووكالات

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كشف تقرير أعده خبراء كنديون، الثلاثاء، أن أنواع البكتيريا التي تتزايد مقاومتها للمضادات الحيوية ستحدث فوضى في كندا، وتقتل ما يقرب من 400 آلاف كندي بحلول عام 2050.
وأفاد التقرير الذي أعدته لجنة خبراء بتكليف من هيئة الصحة العامة في كندا (حكومية)، أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الأنواع من البكتيريا بنسبة 40% بحلول 2050، وستؤدي إلى زيادة نفقات المستشفيات بمقدار 120 مليار دولار كندي (90 مليار دولار أمريكي).
وذكر التقرير المكون من 268 صفحة أن "الإفراط في وصف المضادات الحيوية هو أحد الأسباب الرئيسية لتنامي مقاومة تلك الأنواع من البكتيريا للعقاقير التي ستقتل بدلا من أن تداوي".
وأوضح أن تلك البكتيريا قتلت 14 ألف كندي في 2018.
وأشار إلى أن سفر الأشخاص المصابين بتلك الأنواع من البكتيريا يجعلها تنتقل إلى بلدان أخرى حول العالم.
ونوه إلى أن كندا تبدي تباطؤا في الاستجابة لذلك التهديد.
وتابع التقرير أنه يتعين على الحكومة إنشاء نظام فدرالي وإقليمي لتتبع عدد حالات الإصابة بهذه البكتيريا وضمان الاستخدام الدقيق للمضادات الحيوية لضمان فعاليتها في قتل تلك الأنواع الخبيثة.
وقال رئيس اللجنة، بريت فينلاي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة "بريتيش كولومبيا": "هذا تحد كبير، ويمكن أن يفوق التغير المناخي لأنه يؤثر بشكل مباشر على الناس.. الأرقام مذهلة".
وحذر فينلاي من خطورة هذا التهديد، قائلا: "لقد حان الوقت لفعل شيء الآن". -

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