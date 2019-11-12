  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:57 ص
بحث متقدم
فتاة العياط

أول تصريح لـ"فتاة العياط" بعد قرار النائب العام

المستشار نادر سعد

متحدث مجلس الوزراء يعلن خبراً ساراً للموظفين

دونالد ترامب

ترامب: نعلم مكان الرجل الثالث في "داعش" وهو في "ورطة"

أرشيفية

الذهب يتراجع والدولار يرتفع في ختام تعاملات اليوم

أحمد حسن

أحمد حسن يرد هجوم "ساويرس" على الحجاب بتدوينة نارية

أرشيفية

قرار سعودي بحريني إماراتي بشأن قطر

ارشيفية

شاهد.. الأرصاد: التقلب يعود من السبت المقبل

فتاة العياط

قرار مفاجئ للنائب العام في قضية فتاة العياط: «كانت تدافع عن نفسها»

جانب من الإجتماع

توجيه من الرئيس للهيئة الهندسية بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع

محمد نصر الدين علام

حادث مروع لوزير الري الأسبق.. التفاصيل كاملة

أول تصريح لـ"فتاة العياط" بعد قرار النائب العام

آخر الأخبار

فتاة العياط
فتاة العياط

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجئ للنائب العام في قضية فتاة العياط: «كانت تدافع عن نفسها»

#

قرار من النائب العام بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

#

أول قرار لـ "ميتشو" بعد مباراة المقاصة

#

بعد التحقيق معها.. أول قرار عقابي لـ«ريهام سعيد»

أعربت أميرة أحمد عبدالله، الشهيرة بـ" فتاه العياط " عن سعادتها بعد قرار النائب العام بحفظ القضية، وأقرت بأنها كانت في حالة دفاع عن الشرف .
وقالت أميرة عبدالله، في برنامج «90 دقيقة»، «الحمد لله فرحت من كل قلبى، وربنا أنصفنى، وتعلمت الدرس، إني أستأذن أهلي وأسمع كلام والدي».
وأضاف والدها، «الحمد لله.. قرار متوقع.. بشكر القضاء المصري العادل النزيه الذى لا يقبل الظلم»، موجها نصيحه لكل فتاه أن «تلتزم السلوكيات الصحيحة وتحافظ على نفسها».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بكتيريا تهدد أرواح 400 آلاف كندي بحلول 2050
» غزة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 10
» خيرهن بين الاغتصاب والسجن.. حارس يغتصب سارقات
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية أحدها عاجل وقاسٍٍ
» السعودية تحقق في مقطع فيديو مسيء لـ"الحركة النسوية"
» الساعات المقبلة ستضيف "هزيمة جديدة" لنتنياهو
» بومبيو يحث الحكومة العراقية على هذا الأمر الهام
» 7 أشياء من الطبيعة للقضاء على الصداع
» سلاح مصري جديد يثير الرعب بإسرائيل
» ليفربول عن مهارة «صلاح» أمام السيتي: «مرور بهيبة الملوك»
» طفلة في العاشرة تحمل من شقيقها بعد اغتصابها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه