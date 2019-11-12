أول تصريح لـ"فتاة العياط" بعد قرار النائب العام

12 نوفمبر 2019 - 11:00 م

أعربت أميرة أحمد عبدالله، الشهيرة بـ" فتاه العياط " عن سعادتها بعد قرار النائب العام بحفظ القضية، وأقرت بأنها كانت في حالة دفاع عن الشرف .



وقالت أميرة عبدالله، في برنامج «90 دقيقة»، «الحمد لله فرحت من كل قلبى، وربنا أنصفنى، وتعلمت الدرس، إني أستأذن أهلي وأسمع كلام والدي».

