  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:58 ص
بحث متقدم
فتاة العياط

أول تصريح لـ"فتاة العياط" بعد قرار النائب العام

المستشار نادر سعد

متحدث مجلس الوزراء يعلن خبراً ساراً للموظفين

دونالد ترامب

ترامب: نعلم مكان الرجل الثالث في "داعش" وهو في "ورطة"

أرشيفية

الذهب يتراجع والدولار يرتفع في ختام تعاملات اليوم

أحمد حسن

أحمد حسن يرد هجوم "ساويرس" على الحجاب بتدوينة نارية

أرشيفية

قرار سعودي بحريني إماراتي بشأن قطر

ارشيفية

شاهد.. الأرصاد: التقلب يعود من السبت المقبل

فتاة العياط

قرار مفاجئ للنائب العام في قضية فتاة العياط: «كانت تدافع عن نفسها»

جانب من الإجتماع

توجيه من الرئيس للهيئة الهندسية بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع

محمد نصر الدين علام

حادث مروع لوزير الري الأسبق.. التفاصيل كاملة

سلاح الجو بجيش الاحتلال يشن سلسلة غارات جديدة على غزة

عرب وعالم

قصف غزة
قصف غزة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تركيا تعلن هجومها البري في شمال سوريا

#

نتنياهو: حرب جديدة على غزة في هذا التوقيت

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ بشن سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش "يقوم جيش الدفاع في هذه الساعة بموجة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وتواصل المقاتلات الإسرائيلية استهدافها وغاراتها الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة حيث بدأ القصف فجر اليوم باستهداف القيادي في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو عطا وزوجته شرق غزة.
من جانبها أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الرشقات الصاروخية تجاه البلدات والمستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة حيث دوت صافرات الإنذار في المستوطنات في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي تعليماته للمستوطنين بالبقاء بالقرب من الملاجئ.
وعقد الليلة اجتماع بين رؤساء مجالس البلدية في مستوطنات غلاف غزة مع قيادة الجبهة الداخلية وتم الاتفاق على تعطيل الدوام في المدارس يوم غدا الأربعاء.
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية "أبلغ مستشار الأمن القومي مئير بن شبات الوزراء في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" هذا الصباح أن حماس "قد بعثت برسالة إلى إسرائيل عبر مصر بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة" وفقًا للوزيرين الذين شاركوا في الاجتماع".
وقال شبات للوزراء إنه "بعد جنازة أبو العطا، بدء الجانب المصري محادثات مع حماس والجهاد الإسلامي في محاولة لتهدئة الوضع". وقال بن شبات للوزراء إن "رسالة حماس جاءت ردا على نفس الرسالة التي نقلتها إسرائيل إلى المنظمة عبر مصر في الصباح الباكر مباشرة بعد التصفية".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة".
وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 11 شخصا ونحو 50 إصابة جراء قصف مواقع في قطاع غزة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بكتيريا تهدد أرواح 400 آلاف كندي بحلول 2050
» غزة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 10
» خيرهن بين الاغتصاب والسجن.. حارس يغتصب سارقات
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية أحدها عاجل وقاسٍٍ
» السعودية تحقق في مقطع فيديو مسيء لـ"الحركة النسوية"
» الساعات المقبلة ستضيف "هزيمة جديدة" لنتنياهو
» بومبيو يحث الحكومة العراقية على هذا الأمر الهام
» 7 أشياء من الطبيعة للقضاء على الصداع
» سلاح مصري جديد يثير الرعب بإسرائيل
» ليفربول عن مهارة «صلاح» أمام السيتي: «مرور بهيبة الملوك»
» طفلة في العاشرة تحمل من شقيقها بعد اغتصابها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه