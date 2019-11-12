سلاح الجو بجيش الاحتلال يشن سلسلة غارات جديدة على غزة

12 نوفمبر 2019 - 11:49 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ بشن سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.



وجاء في بيان الجيش "يقوم جيش الدفاع في هذه الساعة بموجة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".



وتواصل المقاتلات الإسرائيلية استهدافها وغاراتها الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة حيث بدأ القصف فجر اليوم باستهداف القيادي في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو عطا وزوجته شرق غزة.



من جانبها أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الرشقات الصاروخية تجاه البلدات والمستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة حيث دوت صافرات الإنذار في المستوطنات في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي تعليماته للمستوطنين بالبقاء بالقرب من الملاجئ.



وعقد الليلة اجتماع بين رؤساء مجالس البلدية في مستوطنات غلاف غزة مع قيادة الجبهة الداخلية وتم الاتفاق على تعطيل الدوام في المدارس يوم غدا الأربعاء.



وبحسب القناة 13 الإسرائيلية "أبلغ مستشار الأمن القومي مئير بن شبات الوزراء في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" هذا الصباح أن حماس "قد بعثت برسالة إلى إسرائيل عبر مصر بأنها لا تريد التصعيد في قطاع غزة" وفقًا للوزيرين الذين شاركوا في الاجتماع".



وقال شبات للوزراء إنه "بعد جنازة أبو العطا، بدء الجانب المصري محادثات مع حماس والجهاد الإسلامي في محاولة لتهدئة الوضع". وقال بن شبات للوزراء إن "رسالة حماس جاءت ردا على نفس الرسالة التي نقلتها إسرائيل إلى المنظمة عبر مصر في الصباح الباكر مباشرة بعد التصفية".



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة".

