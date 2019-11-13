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واشنطن: سجناء «داعش» المحتجزون في سوريا قنبلة موقوتة

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المصريون ووكالات

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صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية بأن آلاف «الدواعش» المحتجزين في شمال شرقي سوريا يمثلون خطرا أمنيا كبيرا، واصفا إياهم بـ «قنبلة موقوتة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، قوله، إن «هذا ليس وضعا آمنا... هذه قنبلة موقوتة، حيث يوجد هناك 10 آلاف محتجز، والكثير منهم مقاتلون أجانب».
وجدد المسؤول التأكيد على موقف واشنطن القاضي بأنه يجب ترحيل المحتجزين إلى بلدانهم.
وأضاف المسؤول: «نحن مقتنعون بقدرة قوات سوريا الديمقراطية على تأمين كافة مواقع الاحتجاز التي يحتجزون الناس فيها، وإدارة مخيم الهول»، مضيفا أن واشنطن تسعى مع ذلك لاستبعاد أي مخاطر إنسانية أو أمنية أو غيرها.

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