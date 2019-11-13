مندوب ريال مدريد يتابع نجم الأهلي تمهيدًا لضمه: خليفة صلاح

13 نوفمبر 2019 - 05:46 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن حضور مندوب نادي ريال مدريد الإسباني لمتابعة بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر.



وقال "زكي" في برنامجه: "هو يتابع لاعبي البطولة ككل لكن أحد الأشخاص كان يتكلم معه بالأمس وأبدى انبهاره الشديد باثنين من لاعبي منتخبنا وهما رمضان صبحي ومصطفى محمد".



وأضاف: "هو أتى للتعاقد مع أي لاعب يبرز بالبطولة ، وحين سألوه عن منتخب مصر قال إن "صبحي" و "مصطفى محمد" لفتا نظره لكنه ركز على رمضان صبحي أكثر و وصفه بأنه (النسخة الثانية من محمد صلاح)".



