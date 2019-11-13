زوجة علاء علي تفجر مفاجأة: لم يمت بسبب السرطان بل لسبب آخر

13 نوفمبر 2019 - 06:25 ص

فجرت زوجة اللاعب الراحل علاء علي مفاجأة من العيار الثقيل ، مؤكدة أن زوجها لم يمت بسبب السرطان وإنما لسبب آخر.



وقالت في تصريحات لبرنامج "اللعيب" : "علاء اكتشف وجود ورم حميد في رأسه استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذه .. وبالفعل تم الأمر وبدأ علاء يتعافى وكان هناك مشكلة في حركة اليد والذراع لكن تم علاجها .. وبدأ علاء يخضع للعلاج الإشعاعي ".



وأضافت: "العلاج الإشعاعي مجهد جدًا ويحتاج للراحة الشديدة بعده .. لكن علاء أصر على نزول صالة الألعاب الرياضية وكان يتدرب بقوة .. لكن قلبه لم يحتمل هذا الأمر .. وتوفي بسبب مشاكل في القلب".



