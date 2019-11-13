» خبر سعيد للأهلي وجمهوره قبل مواجهة النجم الساحلي

13 نوفمبر 2019 - 06:56 ص

حالة من الارتباك تضرب فريق النجم الساحلي التونسي قبل مواجهة الأهلي المصري في دوري المجموعات بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.



وقررت إدارة نادي النجم الساحلي معاقبة هداف الفريق كريم العريبي بعد سلسلة من التجاوزات قام بها اللاعب.



وقال موقع "Foot 24" التونسي إن "العريبي" لم يظهر في تدريبات النجم منذ فترة ما فتح بابا من التكهنات ، وتبين أن إدارة النجم قررت إحالة اللاعب إلى مجلس التأديب بسبب عودته متأخرا من بلده الجزائر فضلا عن إتيانه لعدد من الأفعال التي أدت لنفاذ صبر النادي وجماهيره .



وغاب "العريبي" عن آخر مباراتين للنجم في الدوري التونسي ، ولا يُعرف ما إذا كانت العقوبة سوف تستمر لحين مباراة الأهلي أم لا.



لكن الخبر السعيد لجماهير الأهلي هو إقامة المباراة في ملعب "رادس" الذي تتفاءل به الجماهير الحمراء بسبب وجود إصلاحات في ملعب "سوسة" الخاص بالنجم.



