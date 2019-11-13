» أخو هيثم أحمد زكي: تركته ورحلت لأن هذه السيدة فرقت بيننا

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شقيق هيثم أحمد زكي
شقيق هيثم أحمد زكي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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هيثم احمد زكي

كشف رامي عز الدين - الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - أسباب عدم تواجدهما في مكان واحد سويا.

وقال "عز الدين" الدين في تصريحات صحفية: "بعد وفاة والدتنا بـ 3 سنوات .. اضطر والدي للاستقرار بلندن من أجل مباشرة أعماله هناك .. وقتها كان من المفترض أن نسافر أنا وهيثم من أجل الإقامة مع والدي في لندن".

وأضاف: "جدتنا لأمي رفضت وطلبت من والدي بقاء هيثم معها في مصر حتى لا تشعر بالوحدة .. أيضا كان الفنان الراحل أحمد زكي حيا واعترض على سفر هيثم ..أما أنا فلم يكن عندي خيار آخر سوى السفر رغم حزني على مفارقة أخي وجدتي" حسب مصراوي.

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