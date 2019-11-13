"خلي أيمن يلحقني" آخر كلمات الراحل هيثم زكي لصديقه

فجّر صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مفاجأة من العيار الثقيل حول أخر لحظات له قبل الوفاة، حيث كشف أن الراحل استغاث به وبخطيبته قبل ساعات من وفاته .

وصرح أيمن أحمد، صديق الفنان الراحل ومساعده، في مقابلة مع برنامج "et بالعربي" أنه تلقى 4 مكالمات هاتفية من خطيبة هيثم، وعلم منها أن الفنان الراحل حدثها هاتفيا قبل وفاته قائلا: "خلي أيمن يلحقني".

وأوضح صديق الفنان الراحل، أن علاقته بـ هيثم أحمد زكي تعود إلى 8 أعوام مضت، حيث كان معتادا على المبيت معه في منزله، إلا أنه تخلف عن هذه العادة يوم الوفاة بسبب ظرف عائلي".

ويذكر أن الفنان هيثم زكي رحل عن عالمنا، الخميس الماضي، وحيدًا في شقته بمنطقة الشيخ زايد، أثر هبوط حاد في الدورة الدموية .