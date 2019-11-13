مرض مزمن يبريء كمسري قطار طنطا من واقعة ضحية الغرامة

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الحدث اليوم

قطار

طنطا

سيد علي

ضحية التذكرة

كشف علاء محمود، صديق أحمد مبروك المعروف إعلاميا بضحية الغرامة ، و صاحب الضحية خلال الرحلة ، تفاصيل جديدة عن الواقعة تنشر لأول مرة قائلا :" أنا وأحمد كنا رايحين طنطا نقدم في شغل و أحمد بعد شوية قام يولع سيجارة علي باب القطر ، ولسه هيولعها المراقب شافه قاله هات بطاقتك".

و أضاف محمود خلال اتصال هاتفي أجراه مع برنامج " حضرة المواطن : المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم" ، مع الإعلامي سيد علي ، قائلا :" أحمد اعتذر للمراقب ، لكن المراقب انفعل و " سب الدين" و نادي علي الكمسري ".

 و تابع حديثه ، أحمد اعتذر للكمسري و قاله بلاش تاخد مني البطاقة أنا رايح أقدم بيها علي شغل و مولعتش السيجارة ، لكن الكمسري و المراقب قعدوا يزعقوا فيه و يهددوا و و طلبوا منه البطاقة تاني".

وواصل ، أحمد وسط الدوشة و إصرار الكمسري علي سحب البطاقة منه داخ فجأة ووقع ، " معقبا :" أعتقد أن أحمد عنده مرض مزمن ، وربما دا يخلي الكمسري مياخدش حكم ".

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