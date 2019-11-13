صادم.."فيسبوك" يتجسس على هواتف آيفون سرًا

فجر أحد مستخدمي "فيسبوك" مفاجاة مدوية عن هواتف آيفون،زاعمًا أن شركة فيسبوك تفتح كاميرا الهاتف أثناء تصفح الموقع .

وشارك نفس المستخدم، والذي يدعي، جوشوا مادوكس، فيديو على الإنترنت يكشف تصوير الأماكن المحيطة به أثناء تصفحه لفيسبوك من هاتفه آيفون في إنتهاك كبير للخصوصية .

في المقابل، أثار مقطع الفيديو غضب كبير لمستخدمي "فيسبوك" على شركة آيفون ، مطالبين بضرورة رد "فيسبوك " وتوضيح صحة هذا الأمر.

من جانله، أكدت شركة "فيسبوك"، بأن الأمر غير مقصود نهائياً وأنه جاري العمل على إصلاح الخلل .