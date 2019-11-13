» البندقية تغرق في فيضانات تاريخية

13 نوفمبر 2019 - 11:47 ص

تعرضت مدينة البندقية"فينيسيا" للغرق بسبب فيضانات وصفت بالتاريخية، حيث تعتبر ثاني أعلي مستوي بعد فيضانات 1966 الكارثية، حيث بلغ ارتفاع منسوب المياه 187 سنتيمتر "74بوصة"، مما يعني أكثر من 85% من المدينة الإيطالية، وكان أعلي مستوي تم تسجيله هو 198 سنتيمتر"78 بوصة" 1966.

و أكد عمدة البندقية لويجي بروجنار، أن التغيير المناخي هو السبب في هذا الوضع المأساوي، لافتا إليأن حل الأزمة الوحيد يكمن بناء حواجز قبالة الشاطئ في أسرع وقت، والتي تهدف إلي الحد من الفيضانات الناتجة عن الرياح الجنوبية التي تدفع المد إلي البندقية.