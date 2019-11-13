» عام علي عودة مركبة الفضاء اليابانية إلي الأرض

13 نوفمبر 2019 - 11:56 ص

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ، أن مركبة الفضاء "هايابوسا" غادرة كويكب"ريوجو" بعد أن جمعت عينات التربة والبيانات المطلوبة من الكويكب لتبدأ رحلة العودة إلي الأرض والتي من المتوقع أن تستغرق عام.

وأشارت الوكالة في تصريحات صحفية إلي أن الكويكب يبعد عن الأرض بمسافة 300 مليون كيلو متر مربع ، لافتة إلي أن المركبة الفضائية قد هبطت علي الكويكب مرتين بنجاح وتمكنت من جمع العينات والبيانات المطلوبة لدراسة العلاقة بين كواكب المجموعة الشمسية ، أملين أن تحتوي العينات علي مادة الكربون والمواد العضوية التي تفسير كيفية ارتباطها بالأرض