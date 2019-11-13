» انتبه.. 5 علامات إذا ظهرت عليك اترك العمل فورًا

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علامات

إحصائيات

ارهاق العمل

أفادت إحصائيات حديثة "صادمة"، بأن واحد من كل 5 موظفين قد يتعرضون الآن لخطر الإرهاق، ولهذا الإرهاق وما يسببه العمل، علامات، يمكنك تتبع آثارها وبصماتها في حياتك وصحتك.

ونشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن من العلامات الرئيسية التي تدل على أنك تعاني من الإرهاق نتيجة الشغل، هي الشعور بالخمول العاطفي ، وعدم القدرة على النوم في كثير من الأحيان، ومكافحة نزلات البرد والأمراض الأخرى ، والشعور بعدم التقدير، أو النبذ من جانب الزملاء ، وعدم القدرة على تحقيق أفضل ما يمكن للمرء تحقيقه .

ولفتت الصحيفة، في تقريرها، إلى أنه يجب لتجنب هذا الشعور وحفاظًا على صحتك،  عليك اتباع بعض الأمور البسيطة حتي تحظي بحياة سعيدة.

ومن أبرز هذه الأمور، هو إنشاء مساحة عمل مثالية، سواء كنت تعمل من المنزل أو في المكتب، ويقصد بذلك الأجواء المحيط بك والمناظر التي تجدها أمام عينك، كما عليك تحديد أهداف قابلة للتحقيق،ففي  كل صباح ، اكتب هدفين يمكن تحقيقهما بسهولة لهذا اليوم ، مهما كان صغيرًا.

وأخيرًا، اعط الأولوية لصحتك، إذا كنت تجلس على مكتب ، قف وتجول مرتين على الأقل كل ساعة. الذهاب للنزهة خلال استراحة الغداء الخاصة بك.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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