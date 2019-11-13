تركي آل الشيخ يهدي تمثالا من الذهب لأمير سعودي

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تركي آل الشيخ
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متابعات- الدويني فولي

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تركي آل الشيخ

كرم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وأهدى له تمثالًا من الذهب الخالص تقديرًا لما قدمه علي مدار 60 عامًا في مجال الشعر.

وألقى آل الشيخ كلمة أثناء الحفل التكريمي، قائلًا للأمير بدر بن عبدالمحسن: "أول شيء نحن من يتشرف بهذا التكريم ونتشرف بوجودك معنا".

وتابع: "هذه الليلة من ألف ليلة، وأعلن آل الشيخ قائلًا: "سيتم تسمية مسرح جامعة الأميرة نورة بمسرح البدر".

يذكر أن ليلة البدر التي تتخللها أمسية شعرية، انطلقت في مدينة الرياض امس الثلاثاء بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي قدم العديد من الأغنيات من كلمات البدر، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين، منهم عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية.

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