هجمات الذئاب والثعالب تصيب الأبقار بـ "السعار"

13 نوفمبر 2019 - 01:29 م

أصيب العديد من الأبقار في محافظة الوادي الجديد بالسعار نتيجة هجوم الذئاب والكلاب على القرى في المحافظة في والذي ينشط في موسم التكاثر بفصلي الربيع والخريف.

وأعلنت مديرية الطب البيطري في المحافظة اليوم الأربعاء،إصابة 9 بقرات بالسعار في مركزي الداخلة والخارجة.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير مدرية الطب البيطري بالمحافظة إن الكثير من الأبقار يتعرضون للأإصابة بهذا الفيروس نتيجة تعرضهم لهجوم من حيوانات مفترسة تحمل ذات الفيروس، وذلك نتيجة ترك الفلاحين لمواشيهم طيلة الـ 24 ساعة، دون أن تدخل الحظيرة.

وأوضح أن الحيوانات المصابة بدأت تتعامل بوحشية مع باقي الحيوانات المجاورة، والقيام بعضها، عقب إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى هجومها على الإنسان.