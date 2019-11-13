جنبلاط: مقتل "أبو فخر" وحدنا.. ومواصلة الثورة أكبر تكريم له

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أول شهيد بالثورة اللبنانية
أول شهيد بالثورة اللبنانية

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جنبلاط

علاء أبو فخر

قال وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي إن أكبر تكريم لشهيد الثورة علاء أبو فخر هو مواصلة الثورة.

وكتب جنبلاط على حسابه في تويتر : " إن أفضل تكريم لشهيد الثورة اللبنانية وشهيد الحزب الاشتراكي علاء أبو فخر هو في مواصلة الثورة السلمية بعيدا عن أي توتر أو هيجان أو فئوية حزبية ضيقة.. لقد حطم الحراك كل الحواجز ووحد اللبنانيين وكان علاء في الطليعة .. وغدا في يوم وداعه غطوا الساحات والطرقات بالعلم اللبناني دون سواه".

ويعتبر علاء أبو فخر هو أول شهيد في الثورة اللبنانية، ، حيث أعلن الجيش اللبناني أن أحد جنوده هو من أصاب متظاهراً مات متأثراً بجراحه، مساء أمس الثلاثاء، بالتزامن مع تظاهرات خرجت غضباً من كلمة ألقاها الرئيس ميشال عون قبلها بوقت قليل.

وكان المئات من المحتجين قد وصلوا إلي طريق القصر الجمهوري في بعبدا وسط انتشار عناصر الجيش بشكل مكثف في المنطقة وفرضت إجراءات أمنية مكثفة، وأغلقت الطرقات بالعوائق الحديدية والشريط الشائك تحسبا لأي طارئ.

وكشفت أن أحد ضباط الجيش اللبناني نقل إلى المحتجين على طريق القصر الجمهوري، اقتراحا باختيار 10 منهم للقاء رئيس الجمهورية، لكن المحتجين رفضوا.

وتجدد قطع الطرقات في كل أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، بعد مقتل أحد المحتجين ليلة الأربعاء على طريق خلدة عند المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت.


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