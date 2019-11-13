طن من الكوكايين بشواطيء دولة أوربية .. لهذا السبب

تفاجئ سواحل البحر، في فرنسا، بطن من حزم الكوكايين مجهولة المصدر في الأسابيع الأخيرة بحسب حركة المد على الشواطئ المطلة على المحيط الأطلسي.

من جانبه، قال المدعي العام للجمهورية في رين، فيليب استروك، في رسالة وجهها لوكالة "فرانس برس": "سنستمر بالعثور على كميات منها لبعض الوقت".

كما حذر من أن المخدرات "خطرة جداً بشكلها هذا واستهلاكها قد يؤدي إلى جرعات زائدة".

وأضاف نفس المصدر، أن المخدرات تصل بشكل متفرق إلى الشواطئ الفرنسية و"تقتصر فقط على الكوكايين".