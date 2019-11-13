» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»

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حرص طارق يحيى على الاعتذار للمستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، عن عدم استكمال مهمته كمدير لقطاعات الناشئين لكرة القدم بعد توليه المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش.

كما وافق مجلس الزمالك على انتقال عبدالحميد بسيوني، مدير مدرسة الكرة، للعمل كمدرب عام مع طارق يحيى في طلائع الجيش.

وكان طلائع الجيش قد أعلن تولي طارق يحيى مسئولية تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، خلفًا للبرازيلي سيرجيو فارياس، الذي قررت إقالته نظرًا لسوء النتائج.


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