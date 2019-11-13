  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
جانب من الفيديو

فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

الغنوشي

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

البدري

«البدري»: جاهزون لمواجهة كينيا.. وأمتلك بديل «صلاح»

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة للمتخوفين من شتاء هذا العام

ترامب وأردوغان

عرض مثير من «ترامب» لـ«أردوغان» بـ100مليار دولار

مصرع شاب سقط من القطار ببنى سويف

حالة جديدة.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بكفر الدوار

ابوتريكة

«أبوتريكة» قريبًا في مصر

أرشيفية

إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد

الطفل يوسف

بينهما ضابط.. السجن 5 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

حالة جديدة.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بكفر الدوار

قضايا وحوادث

مصرع شاب سقط من القطار ببنى سويف
مصرع شاب سقط من القطار ببنى سويف

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

سقوط شاب تحت عجلات القطار أثناء مشاداة مع «الكمسري»

#

بتر ساق مسن سقط من أحد القطارات بكفر الدوار

قطار

كفر الدوار

مصرع شاب

سقوط شاب من القطار

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من قطار في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث اختل توازنه وسقط أسفل القطار.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، بعد ظهر اليوم، في مستشفى كفر الدوار العام، متأثرا بنزيف في المخ وبتر بالساق.

وتلقى مأمور قسم شرطة كفر الدوار، إخطاراً بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط "أحمد.م"، 22 سنة، من القطار أثناء سيره عند مزلقان محطة قطار كفر الدوار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وتسبب الحادث فى بتر بقدم المصاب، ونزيف بالمخ، قبل أن يلقى مصرعه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها
» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»
» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»
» "الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى
» «عبدالعال» مديرًا فنيًا لفريق بتروجت
» المغرب.. سحل مسنة مقعدة بسبب تذكرة ترام
» شكى في زوجتى يكاد يقتلنى!
» وزير النقل: نستهدف ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المنظومة
» «جون ليجند».. أول رجل أسود يتوج بلقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"
» انتبه.. 5 علامات إذا ظهرت عليك اترك العمل فورًا
» عام علي عودة مركبة الفضاء اليابانية إلي الأرض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه