الأرصاد تزف بشرى سارة للمتخوفين من شتاء هذا العام

13 نوفمبر 2019 - 06:04 م

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الهيئة لأحوال الطقس هذا العام.

جاء هذا فى تصريحات لمراسلة قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، حيث ذكر أنّ فصل الشتاء هذا العام سيكون دافئًا.

وقال "صابر": "سنشعر بالدفء هذا الشتاء.. الفصل هذا العام سيشهد درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها".

وأضاف: إنه من المتوقع، انخفاض نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة من 4 لـ5 درجات.