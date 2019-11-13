  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
جانب من الفيديو

فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

الغنوشي

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

البدري

«البدري»: جاهزون لمواجهة كينيا.. وأمتلك بديل «صلاح»

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة للمتخوفين من شتاء هذا العام

ترامب وأردوغان

عرض مثير من «ترامب» لـ«أردوغان» بـ100مليار دولار

مصرع شاب سقط من القطار ببنى سويف

حالة جديدة.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بكفر الدوار

ابوتريكة

«أبوتريكة» قريبًا في مصر

أرشيفية

إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد

الطفل يوسف

بينهما ضابط.. السجن 5 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

«صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مأزق كبير لـ"البدري" في أول تجربة رسمية مع المنتخب

#

تصرف صادم لـ"صلاح" مع مذيعة قناة رياضية

#

أديب لـ"صلاح": "متصور مع صاروخ برازيلى"

#

معسكر مغلق لـ "الدراويش" استعدادًا لـ "دجلة"

المصريون

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

غادر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، معسكر المنتخب الُمقام حاليًا على ملعب برج العرب استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وفضل محمد صلاح العودة إلى إنجلترا واستغلال فترة التوقف فى الخضوع لبرنامج علاجى وتأهيلى هناك تحت إشراف الفريق الطبى فى ليفربول الإنجليزى.

كان الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا أكد عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من وجود آثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وعقد حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد أبوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها
» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»
» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»
» "الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى
» «عبدالعال» مديرًا فنيًا لفريق بتروجت
» المغرب.. سحل مسنة مقعدة بسبب تذكرة ترام
» شكى في زوجتى يكاد يقتلنى!
» وزير النقل: نستهدف ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المنظومة
» «جون ليجند».. أول رجل أسود يتوج بلقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"
» انتبه.. 5 علامات إذا ظهرت عليك اترك العمل فورًا
» عام علي عودة مركبة الفضاء اليابانية إلي الأرض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه