«البدري»: جاهزون لمواجهة كينيا.. وأمتلك بديل «صلاح»

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المصريون

البدرى

منتخب مصر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية لاعبيه لضربة البداية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون أمام كينيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الخميس على ملعب برج العرب.

وقال البدري في المؤتمر الذي سبق اللقاء اليوم: "كنت قلقا على حمدي فتحي؛ ولكن إصابة الغضروف بسيطة، وسيعود سريعًا، حمدي سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا".

وتابع: "محمد صلاح مُصاب من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي هو رغب أن يكون موجودا وتكون هناك مصداقية، وغادر اليوم المعسكر، ولكن لدي البديل".

وواصل: "لدي 24 لاعبا أثق بإمكانياتهم، مباراة كينيا ليست سهلة، أتمنى أن تحضر الجماهير، لأن وجودهم يُطور من مستوى اللاعبين".

وكشف البدري عن إمكانية ضم أكثر من لاعب من صفوف المنتخب الأولمبي للمعسكرات المقبلة بعد الانتهاء من كأس أفريقيا.

وقال البدري إنه عقب انتهاء البطولة الأفريقية تحت 23 عاما الجارية حاليًا، سيكون لبعض عناصر المنتخب الأولمبي فرصة مع المنتخب الأول.

كما تحدث البدري عن توفيقه في اختيار قائمة مبدئية للمعسكر تضم 32 لاعبا، وأنه كان يضع في الحسبان حدوث ظروف استثنائية وهو ما حدث بالفعل، لذلك فضل اصطحاب عدد أكبر من اللاعبين.

وأكد البدري اقتناعه بالوجوه الجديدة التي انضمت للمعسكر، وثقته بقدراتهم، وقيادة الفراعنة في مباراة الغد.

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