«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

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البرلمان التونسي

الغنوشى

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المفاوضات التي جرت داخل البرلمان التونسي اليوم، الأربعاء، انتهت إلى التوافق على رئاسة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي للمجلس.

ونقلت عن النائب عن حزب "قلب تونس"، عياض اللومي، قوله إن الجلسة الأولى للبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، توصلت إلى اتفاقين بشأن رئاسة البرلمان والحكومة.

وذكر أنه تم التوافق على رئاسة "الغنوشي" للبرلمان، ونائبته سميرة الشواشي عن حزب قلب تونس.

وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بترشيح شخصية غير حزبية مستقلة لتشكيل الحكومة لا تنتمي للنهضة ولا لحزب قلب تونس.


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