» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها

13 نوفمبر 2019 - 07:14 م

هددت إدارة الفندق الذي يقيم به المنتخب الكيني، أفراد البعثة بالطرد، بسبب عدم دفع الأموال الخاصة بإقامته في الفندق، وذلك قبل مواجهة الفراعنة غدًا الخميس.

وقال نيكي موينديوا، رئيس الاتحاد الكيني، إنه بالفعل بعثة فريقه معرضة للطرد من الفندق بسبب الأزمة المالية، التي كان يواجهها الاتحاد الكيني، خاصة أن الفندق لديه بعض المستحقات لم يسددها حتى الآن، ولابد من تسديدها خلال الساعات المقبلة.

ويتدرب المنتخب الكيني في الوقت الحالي، استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021.

المنتخب الكيني يتواجد في أحد الفنادق ببعثة تضم 33 فردًا، بينها لاعب فريق توتنهام أونياما، وتلقت بعثة المنتخب وعدًا من قبل المسؤولين بتسديد المبلغ المطلوب منهم، إلا أن الوعد لم يحدث حتى الآن.