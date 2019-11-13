فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

13 نوفمبر 2019 - 07:27 م

أدى كسر بخط أنابيب، اليوم الأربعاء، إلى تسرب الغاز إلى المجاري المائية بمحافظة البحيرة، كما ادى إلى حدوث اشتعال كبير، في الوقت الذي تحدث فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع عدد من الإصابات.

وكانت عزبة المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، قد شهدت كسرًا في الخط، ما أدى إلى تسرب الغاز بالمجاري المائية.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا، بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدى المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية "المواسير - معنيا" بمركز إيتاي البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإبلاغ شركة البترول بطنطا، وغلق خط أنابيب البترول، وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المذكور.

ويجري رفع آثار التسريب من ترعة قرعة المواسير بمركز إيتاي البارود، فيما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحريق الهائل الذي وقع نتيجة انكسار خط الأنابيب.

