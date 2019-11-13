بالفيديو.. حاكم يهدي زوجاته الـ14 سيارات باهظة الثمن

13 نوفمبر 2019 - 07:34 م

تفجرت الاعتراضات في وجه ملك مملكة إسواتيني إثر منحه هدايا لزوجاته الـ14 عبارة عن سيارات فارهة وباهظة الثمن.





وسوازيلاند، مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.





ومنح الملك مسواتى الثالث، ملك إسواتيني "سوازيلاند سابقا"، والذى جلس على عرش المملكة منذ عام 1986، زوجاته أسطولا من سيارات الـ "رولز رويس".

ووجهت معارضة تهمة استفزاز الملك لشعبه الفقير، حيث تضمن أسطول السيارات 19 عربة "رولز رويس" وأكثر من 120 سيارة "بي.أم.دبليو" لكبار الشخصيات بحكوماته، بحسب .روسيا اليوم".

وقالت إن الملك مسواتي الثالث لديه 14 زوجة، وأكثر من 25 طفلا.