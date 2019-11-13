» النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل متهمين في قضية«فتاة العياط»

13 نوفمبر 2019 - 07:48 م

ذكرت النيابة العامة ، أن إخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك في واقعة فتاة العياط ، جاء لعدم كفاية الأدلة، حسب بوابة الأهرام.

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، قرارًا أمس، بألا وجه لإقامة الدعوى ضد أميرة أحمد عبدالله مرزوق، والمعروفة باسم « فتاة العياط »، ما يعني حفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة.

وقال بيان صحفي للنائب العام، اليوم الأربعاء، إن الأوراق خلت من دليل على علم المتهمين بالاشتراك وَاتفاقهما مع الجاني المتوفّى على ارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب؛ ولم يشر إلى علمهما إلا رأي - مجرى التحري - دون أن يعززه دليل بالأوراق.

وذكرت التحقيقات، وجود الفتاة في حالة دفاع شرعي عن نفسها.

وأهابت النيابة العامة بالمجني عليها بانتهاج السلوك القويم، وعدم إيراد نفسها موارد الشبهات، كما تهيب بكل أب وأم أن يرعوا أبناءهم، ويضعوا حمايتهم نصب أعينهم، وأن يعظموا في أنفسهم البعد عن مواطن الخطر؛ بأن يفطنوا لخداع شرار الناس.