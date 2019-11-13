مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

فتح المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على مسربي الفيديو الإباحي المزعوم التي تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «مرتضى» في فيديو نشره عبر موقع «يوتيوب»: «الفيديو الإباحي الذي تم تسريبه خلال اليومين الماضيين متورط فيه مجموعة من العملاء في دولة قطر وتركيا».

وأضاف «منصور»: «أنتظر حقي بالقانون من الجهات المختصة.. ولو حقي مرجعش الموت سيكون مصير هؤلاء العملاء وهيبقى فيه دم.. وهو ما أبلغته للمخابرات والأمن الوطني».

وتابع، «كان اتفاقي مع إعلام المصريين على عدم الظهور خلال الفترة الماضية انتظارًا لظهور قناة الزمالك الفضائية يوم 16 ديسمبر المقبل».

وردًا على استلامه هدايا من «تركي آل الشيخ» قال : «أنا عايزه يطلع فعلا لو استلمت منه حاجة بالفعل ويقول ماركتها إيه».

كما هاجم «منصور» راقصة شهيرة قائلا: «أنا مش مختفي كما تدعي.. كنتي بتضربي من السيدات بالسجن لما اتحبستي المرة اللي فاتت واوعدك انك هتدخلي السجن تاني».

وكان عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو إباحيا مزعومًا وألصقوه برئيس نادي الزمالك  عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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