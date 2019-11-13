13 نوفمبر 2019 - 08:59 م

ألقت أجهزة الأمن في محافظة البحيرة، القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود.

وقال اللواء هشام اَمنة، محافظ البحيرة، إن المتسبب في الحريق هو متهم حاول سرقة خط أنابيب البترول بمنطقة عزبة المواسير.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتهم متحفظ عليه لدى الشرطة حاليًا، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق، ولم تتسلل النيران للمنازل.

ولفت إلى أن المتهم تسبب في فتحة بالخط عن عمد، وحاول عدد من سائقي الـ"توك توك" سرقة البنزين قبل أن يشتعل الخط.