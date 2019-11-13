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دوري الأبطال.. النجم الساحلي يطلب تأجيل مباراة الأهلي

الرياضة

النجم الساحلى والاهلى
النجم الساحلى والاهلى

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

النجم الساحلى

أرسل مسؤولو النجم الساحلي التونسي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يطلب فيه تأجيل مباراته أمام الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم النجم الساحلي بطلب رسمي للكاف بتأجيل مباراته أمام الأهلي لمدة 24 ساعة لتُقام يوم 30 نوفمبر بدلا من 29 من الشهر ذاته لارتباط الفريق بمباراة في الدوري المحلي أمام اتحاد بن قردان، والتي من المقرر إقامتها يوم 25.

وتواصل مسؤولو النجم الساحلي مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، بشأن تحديد موقف الفريق من تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، حيث أبدى عبدالحفيظ بالموافقة على تأجيل المباراة.

وكان النجم الساحلي قد حدد بشكل رسمي إقامة مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى بأبطال إفريقيا على استاد الأوليمبي برادس.


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