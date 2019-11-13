  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:37 ص
بحث متقدم
أرشيفية

هل تسقط الجنسية المصرية عن «الإخوان»؟

أرشيفية

تذبذب في أسعار الذهب.. نكشف الأسباب

جثة

ارتفاع عدد الوفيات إلى 6 في حريق إيتاي البارود

المسجد النبوي قديما

قصة اليهودي الذي كان يلقى القمامة أمام بيت النبي.. «محصلتش»

جانب من الفيديو

مفاجأة صادمة.. محاولة سرقة وراء حريق إيتاي البارود

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

بيان عاجل من الأزهر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

مرتضى

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

جانب من الفيديو

فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

الغنوشي

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه

#

تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك اليوم الثلاثاء

#

الدولار يتراجع أمام الجنيه في نهاية التعاملات

#

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال ختام التعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، استقرارًا في عدد من البنوك، وتراجعًا في بنك واحد.

البداية مع البنك المركزي، حيث سجل الدولار 16.07 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي فبلغ سعر العملة الأمريكية، 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشا واحدًا ليسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار ببنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء ونحو 16.18 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر بلغ سعر الدولار 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. تعديل موعد انطلاق «خليجي 24»
» الذهب يستقر والدولار يتراجع في نهاية التعاملات
» القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود
» إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد
» محافظ البحيرة: وفاة شخصين فى حريق إيتاي البارود
» النائب العام يوضح أسباب إخلاء سبيل المتهمين فى "فتاة العياط"
» بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق إيتاي البارود
» النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل متهمين في قضية«فتاة العياط»
» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها
» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»
» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه