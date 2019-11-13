تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

13 نوفمبر 2019 - 09:46 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال ختام التعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، استقرارًا في عدد من البنوك، وتراجعًا في بنك واحد.

البداية مع البنك المركزي، حيث سجل الدولار 16.07 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي فبلغ سعر العملة الأمريكية، 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشا واحدًا ليسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار ببنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء ونحو 16.18 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر بلغ سعر الدولار 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.