» والدة محمد الشرنوبي تهاجم أمل رزق: ممكن أرد عليكي رد صح

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محمد الشرنوبي

شنت والدة الفنان محمد الشرنوبي هجوما شرسا على الفنانة أمل رزق بعدما ظهرت في مقطع فيديو تبدي فيه شماتتها في وقف "الشرنوبي" عن الغناء ، مؤكدة أن هذا ذنب كل شخص دخل بيت ولم يعرف قيمته "في إشارة إلى فسخ الشرنوبي لخطبته من ابنتها لمى كتكت".

وقالت والدة الشرنوبي في منشور: ""بجد اترددت كتير قبل ما أنزل البوست بس بجد الكلام جيه قدامي بالصدفة، أنتي بتجيبي سيرة شرنوبي ليه بعد 4 سنين من فسخ قراءة الفاتحة.. على فكرة مفيش حاجة تشتمي عليها وممكن الكل يدخل على البوست ويشوف الكومنتات اللي مكتوبة هيعرف مين شرنوبي ومين أنتي".

تابعت: "وعلى فكرة إحنا ناس متربية جدا جدا وكان ممكن أرد صح عليكي واقولك مين اللي مش بيقدر البيوت المحترمة ومين اللي ساب مين!!! بس أنا أكبر بكتير من إني أرد على كلام ملوش معنى والردود اللي على البوست كانت كفيلة ترد عليكي".


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