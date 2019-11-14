شاهد .. آخر فيديو لـ"علاء علي" قبل وفاته بـ24 ساعة

أحمد عادل شعبان
بثت فضائية صدى البلد مقطعا فيديو محزنا للاعب الزمالك السابق علاء علي قيل إنه التقط قبل 24 ساعة من وفاته.
وظهر "علي" وعلى وجهه ملامح الإنهاك ، بينما ظهر معه نجله الصغير وهو يتكلم قبل أن يقوم علاء علي بتقبيله .
وتوفي "علي" عن عمر يناهز 31 سنة بعد إصابته بمشاكل في القلب.
الفيديو الأخير للاعب الزمالك علاء علي مع نجله عدي قبل وفاته ب 24 ساعة#صدى_البلد @HHathout pic.twitter.com/QpDcZjgur5— صدى البلد (@baladtv) November 13, 2019
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