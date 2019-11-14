سيدة تحرج شريف عامر: الناس بتقول عليكم ناهبين البلد

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شريف عامر يعرض فيديو صادم لمشاجرة بالساحل: ناس مش في وعيها

شريف عامر

تعرض الإعلامي شريف عامر لموقف محرج أثناء قيادته لسيارة تاكسي ضمن برنامجه "يحدث في مصر".

واعتاد عامر على تقديم فقرة بشكل دوري تحت عنوان "الناس في التاكسي" حيث يقود سيارة أجرة ويستمع لآراء الناس ويعرضها في برنامجه.

واستقلت ممرضة التاكسي لتفاجأ أن من يقوده "شريف عامر" ، وعلقت قائلة: "أنت بتشتغل سواق تاكسي .. هو مش حضرتك اللي بتشتغل مذيع؟".

وأضافت : "ايه اللي عمل فيك كدا وليه شغال سواق تاكسي؟ .. غريبة مع إن الناس بتقول عليكم ناهبين البلد وشوف المذيع اللي بيطلع دا بياخد كام؟".

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