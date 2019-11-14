مفاجأة مدوية عن صاحب أرض "ماسورة الوقود" بإيتاي البارود

14 نوفمبر 2019 - 08:27 ص

كشفت مصادر على مقربة من التحقيقات التي تجرى في حادث حريق "إيتاي البارود" مفاجأة كبرى عن صاحب الأرض التي كانت تمر فيها ماسورة الوقود.



وأكدت المصادر أن صاحب الأرض "مهندس زراعي" وتم تحرير محضر ضده قبل اندلاع الحريق يتهمه بكسر خط الوقود "حسب الوطن".



وأضافت المصادر أن صاحب الأرض ألقي القبض عليه قبل حدوث الحريق من الأساس وكان قيد التحقيق منذ ساعات ثم ورد إخطار يفيد بتجمع الأهالي عند منطقة التسريب ومن ثم اندلاع الحريق و حدوث وفيات وإصابات.



