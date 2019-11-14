"الفراعنة" يفتتح مشوار أمم أفريقيا بمواجهة كينيا

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حسام البدرى
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يواجه المنتخب المصرى نظيره الكيني فى افتتاح مشوار تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021، وذلك فى السادسة مساء اليوم على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

مباراة اليوم هى أول اختبار رسمي لـ "البدرى" الذى تولى القيادة الفنية خلفا للمكسيكى خافير أجيرى بعدما ودع بطولة الأمم الأفريقية مبكرًا.

"الفراعنة" خاضوا الفترة الماضية مباريتين وديتين، الأولى كانت أمام بتسوانا أكتوبر الماضى، وانتهت بالفوز بهدف نظيف، وأخيرا أمام ليبيريا لم يختلف الوضع كثيرا بعدما حققوا نفس النتيجة.  

طالب جهاز" البدرى" لاعبيه بضرورة حصد أول 3 نقاط فى افتتاح المشوار، خوفا من حدوث أى مفاجأة قد تربك حسابات الجهاز الفنى لاحقا.  

 


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