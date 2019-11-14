"آل شيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

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تركي آل شيخ
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أن الأول من ديسمبر المقبل سيكون موعدا لمباراة اعتزال ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال الأسبق والمنتخب السعودي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشف فيه أن يوم 1 ديسمبر المقبل هو موعد مباراة اعتزال القحطاني.

وستكون المباراة بين الهلال وفريق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالميين، أبرزهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، روبين فان بيرسي، وصامويل إيتو.

وكان سامي الجابر نجم نادي الهلال أعلن عبر فيديو متداول عن موعد حفل اعتزال القحطاني حيثُ قال خلاله :"في حفل اعتزال ضخم، نشاهد آخر مباراة لقناص الهلال ياسر القحطاني في حفل يليق بإنجازاته وأهدافه التاريخية التي أمتعت كل الجماهير".


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