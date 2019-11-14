» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة

14 نوفمبر 2019 - 11:59 ص

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تحديد موعد اختبارات مسابقة المهندسين رقم ( 1 ) لعام 2019 لاختيار أفضل المتقدمين، لتعيين 150 مهندسًا تخصصات ( ميكانيكا - كهرباء - الكترونيات- اتصالات - مدني - عمارة) اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات بشارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، على أن يتم حضور المتقدمين للامتحان قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، على ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة الرقم القومي سارية، ولا يسمح بالدخول بدونها، وعدم السماح بالدخول بالموبايل، وكذلك عدم التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص؛ طبقا للجدول المرفق؛ علما بأنه في حالة وجود أي استفسارات أخرى بالخصوص، يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذي تم تقديم الأوراق به .



