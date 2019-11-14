"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشي

14 نوفمبر 2019 - 01:00 م





تحدث المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ، عن الأزمة الراهنة بلبنان قائلا :" يتحتم علي لبنان تشكيل حكومة سريعة متفق عليها من كافة الأطراف حتي لا يجد نفسه في أزمة أكبر ".



و أضاف الفقي خلال حواره لبرنامج" يحدث في مصر " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان له مواقف إيجابية عدة مع لبنان و تضامن معها في أكثر من موقف ، حيث قام بزيارة مفاجئة أوائل القرن الحالي عندما كانت مهددة و قام بإعادة الكهرباء بها ".



و تابع الفقي قائلا ، مبارك صرح لي بحبه للبنان ، مؤكدا أنه دولة لبنان دولة شقيقة ، مشيرا إلي أن الحركة الثقافية في مصر تأثرت سلبيا بالحرب الأهلية في لبنان ، معقبا :" العلاقة بين لبنان و مصر علاقة متكاملة وليست متنافسة".

