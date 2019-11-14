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أحمد صيام: حذروني من عادل إمام ولكني فوجئت بهذا الأمر

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الفنان أحمد صيام
الفنان أحمد صيام

علا خطاب

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كشف الفنان أحمد صيام، عن بعض ذكرياته مع الزعيم عادل امام، خلال تصويره فيلم "السفارة في العمارة"، حيث لفت إلى أن أشخاصا كثيرين حذروه من العمل عادل إمام والتعامل معه، لكنه فوجئ بطريقة تعامله.

وذكر "صيام" خلال ظهوره برنامج "حديث المساء" الذي يعرض عبر قناة mbc مصر، أن وقت التحضير لفيلم "السفارة في العمارة" طلب منه المخرج عمرو عرفة أن يأتي إلى مكتبه، وهناك التقى بعادل إمام، الذي بدأ يتحدث معه ويخبره أن عليهما أن يعتادا على بعضهما البعض كونهما في أحداث الفيلم صديقين، وفعلا جلسا طوال اليوم يضحكان ويمزحان وكأنهما أصدقاء من فترة طويلة.

وتذكر أحمد صيام موقفًا لعادل إمام، أنه خلال تصوير الفيلم كان هناك مشهد مع شخص سيقول 3 جمل، وهذا المشهد لا يتطلب وجود إمام، لكنه أصر على التواجد حتى يشارك هذا الممثل في المشهد ويشجعه.

وعن مواقفه الإنسانية معه قال إنه ذات مرة مرض ودخل إلى المستشفى ووجد إمام حريصًا على زيارته ومساندته.


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