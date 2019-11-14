  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
لحظة اختطاف مسئول عراقي

شاهد.. لحظة اختطاف مسئول عراقي وسط بغداد

الفقي

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشي

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

"الجندي" : الفساد محدش يقدر يمنعه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

تركي آل شيخ

"آل شيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

الوزير

"الوزير": للأسف كل يوم بنخسر

الشيخ جابر المبارك

استقالة الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

منتخب مصر

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام كينيا

راشد الغنوشي

بعد رئاسته للبرلمان.. «العنوشي»: رئيس الحكومة لن يكون خارج هذه الدائرة

بالفيديو..

فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد :"لا أقبل بذلك"

الصفحة الأخيرة

شذي حسونة
شذي حسونة

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هجوم على فنانة شهيرة بسبب "حديث نبوي"

#

فنانة شهيرة تبكي على الهواء بسبب ابنها

#

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة مدوية عن مظاهرات لبنان

#

فنانة شهيرة: السبكي أجبرنى على الإجهاض

العراق

بكاء

شذي حسونة

دخلت  الفنانة العراقية، شذي حسونة، في نوبة بكاء شديدة على الهواء، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها وطنها العراقي في الفترة الاخيرة .

وخلال لقائها مع شبكة "سكاي نيوز بالعربية"، قالت "شذي":"لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملاً علم بلده ويطالب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لأنه طالب بحقه"، لذلك تطالب بحماية المتظاهرين العراقيين.

وأضافت أن المشاركة في المظاهرات ودعم الاحتجاجات العراقية وأبنائها واجب وطني، مشيرة إلى أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني لمساندة أهل العراق الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة، لتنهار في البكاء بعد ذلك.

وأوضحت أن بعض الفنانين يخشون التدخل في الاحتجاجات خوفاً على حياتهم، مؤكدة أن كل مواطن له حق في بلده، ولابد من توفير أشياء تحميهم في الجانب الإنساني وليس السياسي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد :"لا أقبل بذلك"
» طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة
» أحمد صيام: حذروني من عادل امام ولكني فؤجئت بهذا الأمر
» الأهلى يواجه الاتصالات وديا استعدادا للجونة
» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"
» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة
» "بتقلل الوزن والذنوب"..فتاة تؤلف موسيقى تصنع المعجزات
» فيديو نادر لأحمد زكي يكشف سبب طلاقه من هالة فؤاد
» شبح الإصابات يطارد النجم قبل مواجهة الأهلى
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» هجوم جديد على أسما شريف منير..والأخيرة:"مش عاجبك امشي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه