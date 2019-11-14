«الأسد» يفجر مفاجآت جديدة عن مقتل البغدادي وبن لادن

14 نوفمبر 2019 - 02:10 م

علق الرئيس السوري بشار الأسد، على سبب مقتل مؤسس الخوذ البيضاء جيمس لو ميسورييه، في إسطنبول، إنه يندرج في إطار أعمال مخابراتية تعمل لصالح المخابرات الأمريكية؛ حيث يتم تصفية أشخاص انتهى دورهم المرسوم، لأنهم يحملون أسرارًا مهمة؛ معتبرا مقتل بن لادن، والبغدادي يأتي ضمن هذا السياق.

وقال الأسد، لوكالة "سبوتنك"، إنه ربما لوبقيا بن لادن والبغدادي على قيد الحياة فسوف يقولان الحقيقة في ظرف ما.

وكشف الأسد، أن الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين، قتل لأنه يحمل أسرارا مهمة جدًا تتعلق بشخصيات مهمة في المنظمومة، أو في النظام الأمريكي، أوالبريطاني.