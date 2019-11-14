  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:44 م
بحث متقدم
الأحوال المدنية السعودية

«الأحوال المدنية» السعودية تمنع تسجيل هذه الأسماء

أميرة رمز الدين

"مش محجبة".. تشعل النار بين طلاب دار العلوم جامعة القاهرة

بشار الأسد

«الأسد» يفجر مفاجآت جديدة عن مقتل البغدادي وبن لادن

تلاميذ

إصابة 60 تلميذًا بحالة تسمم ببنى سويف

لحظة اختطاف مسئول عراقي

شاهد.. لحظة اختطاف مسئول عراقي وسط بغداد

الفقي

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشيء

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

"الجندي": الفساد محدش يقدر يمنعه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

«الأسد» يفجر مفاجآت جديدة عن مقتل البغدادي وبن لادن

عرب وعالم

بشار الأسد
بشار الأسد

علي محمود

أخبار متعلقة
#

صور تنشر لأول مرة عن مقتل "البغدادي"

#

الأسد يكشف الدور السوري في مقتل البغدادي

#

"البنتاجون" يفجر مفاجأة عن "مقتل البغدادي" وزوجتيه

#

الأمير هاري يفجر مفاجأة عن مقتل أمه "ديانا"

علق الرئيس السوري بشار الأسد، على سبب مقتل مؤسس الخوذ البيضاء جيمس لو ميسورييه، في إسطنبول، إنه يندرج في إطار أعمال مخابراتية تعمل لصالح المخابرات الأمريكية؛ حيث يتم تصفية أشخاص انتهى دورهم المرسوم، لأنهم يحملون أسرارًا مهمة؛ معتبرا مقتل بن لادن، والبغدادي يأتي ضمن هذا السياق.

وقال الأسد، لوكالة "سبوتنك"، إنه ربما لوبقيا بن لادن والبغدادي على قيد الحياة فسوف يقولان الحقيقة في ظرف ما.

وكشف الأسد، أن الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين، قتل لأنه يحمل أسرارا مهمة جدًا تتعلق بشخصيات مهمة في المنظمومة، أو في النظام الأمريكي، أوالبريطاني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" ينتظم فى برنامجه العلاجي بالإمارات
» كواليس مران الأهلى الأخير
» زوجة يونس شلبي تكشف عن الحلم الذي مات بعده مباشرة
» مستشار بأكاديمية ناصر: العالم يلهث عشان يستفاد من خبرتنا
» ابن أصالة يكشف حقيقة انفصال والدته عن "العريان"
» فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"
» طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة
» أحمد صيام: حذروني من عادل إمام ولكني فوجئت بهذا الأمر
» الأهلى يواجه الاتصالات وديًا استعدادًا للجونة
» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"
» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه