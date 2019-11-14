» كواليس مران الأهلى الأخير

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أعلن الجهاز الطبى بالنادى الأهلى جاهزية حسام عاشور قائد الفريق، بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي كاملًا أمس الأربعاء.

وكان اللاعب أدى جلسة تأهيل في الجيم على هامش مران الفريق الإثنين الماضي، قبل أن يشارك في جزء من تدريبات الكرة في مران الثلاثاء، ثم المشاركة في المران الجماعي كاملًا أمس، ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

فى السياق ذاته تعرض اللاعب وليد سليمان لكدمة خفيفة في القدم أبعدته عن تدريبات الكرة خلال مران الفريق أمس الأربعاء.

الجهاز الطبي حدد برنامج تأهيليى للاعب لمدة 48 ساعة، خوفا من تعرضه للإجهاد قبل استئناف مباريات الدوري.  


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