ترويه زوجته.. قصة الحلم الذي تنبأ بوفاة «يونس شلبي»

14 نوفمبر 2019 - 04:59 م

كشفت أرملة الفنان الراحل، يونس شلبي عن قصة الحلم الذي رأته قبل أيام قليله من وفاته في عام 2007.

وقالت سيدة عبدالحميد، زوجة شلبي في مقابلة تليفزيونية، إنه قبل وفاته بـ 25يومًا توجهت مع نجلها إلى سيناء لتقديمه أوراقه لدراسة الهندسة في إحدى الجامعات هناك.

وأشارت إلى أنها رأت آنذاك، أنها تكتب نعي زوجها في الجريدة، فأخذت تبكي وطلبت من المحيطين أن تعود إلى المنزل، لأن زوجها يحتاج إلها.

وذكرت أنها عندما عادت إلى المنزل شعرت بأنه مريض وطلب منها أن يدخل المستشفى مساء يوم الجمعة، وبعد صلاة الجمعة عاد إلى المنزل مريضًا، ودخل في غيبوبة.

ولفتت إلى أنه على إثر ذلك نقل إلى المستشفى التي مكث فيها حوالي 17 يومًا ثم فاضت روحه، وهو ما قالت إنه كان سببًا في إصابتها بصدمة شديدة خضعت على إثرها للعلاج النفسي من الاكتئاب.

وتوفي شلبي في 12 نوفمبر 2007 عن 66 عامًا، بعد أن أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح.

وكانت رحلة علاج الفنان الراحل بدأت في السعودية حيث أجرى جراحة في القلب، لكنه تعرض لظروف صحية صعبة زاد من متاعبه ارتفاع نسبة السكر في الدم.

واشتكت زوجته من تجاهل نقابة المهن التمثيلية لأزمة زوجها، حتى إن أسرته اضطرت إلى بيع آخر ما يملك في مسقط رأسه بالدقهلية للإنفاق على تكاليف علاجه، قبل أن تتكفل بها وزارة الصحة.

واشتكى الفنان الراحل على سرير المرض، تجهل زملائه لأزمته الصحية، على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها، قائلاً إن عددًا قليلاً هو من اتصل به هاتفيًا للاطمئنان عليه.

