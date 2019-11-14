وزيرا والتعليم والإنتاج الحربي في جولة بمدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

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الإنتاج الحربى

مدرسة الإنتاج الحربي

تفقد وزيرا التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ووزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد سعيد العصار، صباح اليوم، مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية" بالسلام، والتي تم افتتاحها ضمن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعد طفرة لإصلاح منظومة التعليم الفني في مصر.

كما قام الوزيران بجولة داخل المعامل والورش الفنية واطلعا خلالها على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفرة بها من معامل هندسية وكيميائية وميكانيكية تخدم الطلاب فى مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والتى تسهم جميعها فى النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للشباب ورفع كفاءة المدرسين والمدربين بمجال التدريب الفنى والمهنى وتدريب العاملين بمصانع الإنتاج الحربي لرفع كفاءتهم بصفة مستمرة.

كما تم التأكيد على التعاون المثمر بين الوزارة بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى المجالات التعليمية والتدريبية ووزارة التربية والتعليم لخدمة ودعم الكيانات التعليمية التابعة لها من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى بمصر ، وتم الإشارة إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون الدائم مع وزارة التربية والتعليم للمساهمة فى تحقيق رؤية تطوير التعليم وبخاصة التعليم الفنى باعتباره هدف استراتيجى للدولة المصرية ومستقبل الصناعة فى مصر.


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