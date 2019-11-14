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المالية 7 تريليون جنيه إجمالي الناتج المحلي في الموازنة العامة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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وزارة المالية

الموازنة العامة

الناتج المحلي

محمد معيط

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021، تحقيق ناتج محلي إجمالي نحو 158ر7 تريليون جنيه، مقابل 163ر6 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020.

وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021)، الذي أصدرته وزارة المالية، الخميس، أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر6% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 / 2020.

وأضاف المنشور أن العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه أي ما يعادل 2ر6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 445 مليار جنيه أي ما يعادل 2ر7% من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2019 / 2020.

وتستهدف موازنة 2020 / 2021، خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 1ر9% مقابل 5 ر9% متوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وأوضح المنشور أن الحكومة تبنت برنامجًا وطنيًا نجح في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام، فضلًا عن تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا، حيث اتسم البرنامج بالشمولية لاحتوائه على إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية.


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