بالصور.. لحظة تقليد السيسي "وسام زايد" بالإمارات

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن، عقب زيارة أبوظبي، استمرت يومين، حيث التقى الرئيس السيسي خلالها بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي.

حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وخلال الزيارة منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبو ظبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي "وسام زايد"، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية والوطيدة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثمينًا لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كل الأصعدة.

وعقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن ترحيب الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الإماراتية من تميز وخصوصية، ومشيدًا في هذا الإطار بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وأنها لا تدخر وسعًا لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية، على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي.