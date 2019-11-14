ينتقم من حبيبته بقتل ابنها

14 نوفمبر 2019 - 09:06 م

عًثر على جثة طفل متغيب عن منزله منذ 5 أيام، داخل إحدى الترع بقرية لقانة، التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت.

وبعد إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، على الفور، انتقل رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة للطفل "علي محمد علي" 3 سنوات والمبلغ باختفائه في المحضر رقم 6706 إداري 2019 مركز شرطة شبراخيت من قبل والدته يوم الأحد الماضى.

وبأمر من النيابة تمت معاينة الجثة، ونقلت إلى مشرحة مستشفى شبراخيت تحت تصرف النيابة العامة.

واستطاع فريق من ضباط البحث الجنائي، برئاسة رئيس مباحث المديرية، ومفتش المباحث، لسرعة كشف غموض الواقعة، والوصول إلى أن مرتكبها يدعى "أحمد ج ح" نجار مسلح زوج شقيقة والدة المجني عليه، وذلك انتقامًا من والدة المجني عليه؛ لرفضها الزواج منه.

حيث أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وأكد أنه قام بالاتفاق مع شقيقة زوجته بالزواج منها عقب طلاقها من زوجها، الذى يقضى عقوبة بالسجن فى إحدى القضايا.

وقال: "قمت بطلاق زوجتي شقيقة والدة المجني عليه عقب اتفاقي مع شقيقتها والدة الطفل بالزواج منها، ولكنها أخلت بالاتفاق، الذي تم بيني وبينها ورفضت الزواج بي"، مؤكدًا في اعترافته أنه أراد أن "ينتقم منها فقرر التخلص من نجلها لكي يحرق قلبها عليه كما حرقت قلبه"، وفق قوله.

وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد أسامة، مدير نيابة شبراخيت، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.