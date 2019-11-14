أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

14 نوفمبر 2019 - 09:11 م

ردت مديرية الصحة ببني سويف على حادث تسمم 60 تلميذا بعد تناولهم وجبة مدرسية بقرية الجفادون بالفشن الابتدائية.

وأكد عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أنه فور الإبلاغ عن الحالات، انتقل برفقة قيادات مديرية الصحة إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتابع حميدة، أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي"، وما يستلزم من إجراء فحوصات وتحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب.

وعن نتائج الفحوصات ، أكد وكيل الوزارة، أن الحالات عبارة عن تلبك معوي، وليس تسممًا غذائيًا، مشيرًا إلى أن العشرات من أولياء الأمور يتوافدون بصحبة أبنائهم إلى المستشفيات والوحدات الصحية، فور انتشار الخبر.

وأضاف: تم أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائية، التي تم تناولها اليوم، وتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية، بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.

وأوضح "حميدة" أنه سيتم خروج التلاميذ المصابين خلال ساعة أو ساعتين لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة، التي تقوم بها مديرية الصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ، مضيفًا أنه تم إرسال عينات من الوجبات تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها، وذلك لمزيد من الاطمئنان وتحديد السبب الفعلي.

وكان قد أصيب 60 تلميذًا باشتباه في تسمم غذائي، بسبب تناول الوجبة المدرسية في مركز الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي بوصول 60 تلميذًا إلى المستشفى مصابين باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلاميذ، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها.